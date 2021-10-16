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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يشارك جمهوره بصور جديدة من حفله الأخير .. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان عمرو دياب ، عدة صور له من حفله الأخير في الأردن ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”. 

 

وتفاعل عمرو دياب مع عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي : 

الهضبة - نورت الأردن - بنحبك ياهضبة

 

ويذكر ان تصدر هاشتاج ببتدي م الزيرو، اغنية النجم الكبير عمرو دياب الجديدة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة من طرح  الأغنية.

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وطرح الفنان عمرو دياب صباح اليوم الجمعة  برومو أغنيته الجديدة "ببتدي م الزيرو" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة.

 

"ببتدي م الزيرو".. كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.


وكان عمرو دياب تصدر قائمة الأكثر استماعا في الكويت والسعودية وقطر والإمارات والأردن بأغنية "أنت الحظ".

وكان عمرو دياب قد طرح "انت الحظ" عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي في مصر وكذلك تصدرت تريند موقع يوتيوب في الإمارات فور طرحها هناك على تطبيق الفيديوهات الشهير.

أغنية انت الحظ كلمات تامر حسين لحن عزيز الشافعي توزيع وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب ببتدي م الزيرو ايمن بهجت قمر

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