محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي ومواطني المحافظة بذكرى المولد النبوي

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم اللواء أشرف عطية بخالص التهاني لمواطني المحافظة بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على أبناء أسوان بجميع مراكزها ومدنها وقراها بالتقدم والتنمية والرخاء.

وأكد محافظ أسوان على أهمية الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم التعاون والترابط والإنتماء ، وأن نقتدي بتعاليمه التي من أهمها الدعوة إلى الإخلاص في العمل والمعاملة الطيبة والخير للناس أجمعين .

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وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور المفاجئ الغير معلن للمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ، والوقوف من أرض الواقع على الإيجابيات لتعزيزها وأيضاً السلبيات لسرعة تلافيها.

ويأتي ذلك في إطار الجهود والأنشطة الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "للتطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وقد قام أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بتفقد مشروعات المبادرة بقرى وادى خريت وعنيبة وتوابعهم التابعة لمركز نصر النوبة والتي ستخدم حوالى 32 ألف و 104 نسمة ، وشملت الجولة بقرية وادى خريت تفقد مبنى مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 15 % ، وأيضاً مبنى مجمع الخدمات الزراعية.

كما تفقدت اللجنة بدء أعمال الهيئة القومية لشبكات الإنحدار لقرية أرمنا وعنيبة 2 حيث أن محطة المعالجة بأرمنا سوف تستقبل تصرفات الصرف الصخى لقرى " إبريم وعنيبة وأرمنا ومصمص بنصر النوبة ، وأيضاً المنشية الجديدة بكوم أمبو ".

كما قامت اللجنة بمتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع المدارس الثانوي والإعدادي بقريه أرمنا بنسبة تنفيذ ١٥% ، بجانب تفقد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمدرسة الإبتدائية بنفس القرية بنسبة تنفيذ 11 % ، بالإضافة إلى تفقد مجمع الخدمات بقرية عنيبة بنسبة تنفيذ 15 % ، وأختتمت اللجنة جولتها بتفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بعنيبة والذى وصلت فيه نسبة التنفيذ إلى 15 % أيضاً .