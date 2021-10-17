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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 فوائد غير متوقعة لتناول الكركم.. تعرف عليها

صدى البلد

 يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات و للفطريات و يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب إليك أبرز الفوائد الصحية الآخرى لتناول  الكركم لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى 

 1-تحسين صحة الدماغة

الكركم مفيد للأشخاص المصابين بالاكتئاب لغناه بمركبات الكركمين المعروفة بفائدتها لصحة الدماغ  والتى يمكن أن تساعد فى الحد من أعراض الإكتئاب المزمنة .

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2- يحارب الالتهاب المزمن :

 وجدت الدراسات روابط بين كثرة الإصابة بالألتهابت وتعرض الشخص للأصابة بالاكتئاب  وذلك  لا يعاني كل شخص مصاب بالاكتئاب يعانى من مشاكل التهابية ويعد الكرم  مفيد لعلاج الأكتئاب لغناه بمادة الكركمين  ، أحد مضادات الأكسدة ، التى يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب .

 2. يعزز نمو الأعصاب : 

مركبات  الكركمين فى الكركم تساعد فى تعزيز نمو الأعصاب في مناطق معينة من الدماغ و الحفاظ على الخلايا العصبية وبقائها على قيد الحياة

 3. هؤلاء ممنوعون من تناوله  : 

 

 الأشخاص الذين يعانون من خلل في القناة الصفراوية عليهم  تجنب تناول الكركم. حتى النساء الحوامل عليهم عدم الأفراط فى تناوله .

 كيفية استخدام الكركم لعلاج الاكتئاب؟ 

 إضافة الكركم إلى طعامك يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا. إليك طريقة تحضير مشروب الكركم والبرتقال كلاهما من أفضل المصادر غنى بمضادات اللأكسدة التى تحارب الألتهابات

 المكونات : 

 عصير برتقال 

 4 ملاعق كبيرة عسل 

 2 ليمون 

 4 أكواب ماء 

 2 ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم. 

طريقة التحضير :

 امزجى جميع المكونات وتناوليه مرة واحدة يوميًا لمدة 7 أيام. 

الكركم الكركم على خصائص مضادة للالتهابات الكركم أو شرب حليب الكركم الكركمين يعزز نمو الأعصاب

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