سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 18- 10- 2021

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 18 أكتوبر وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلى الكويتي اليوم الإثنين نحو 21.36 جنيه للشراء و 21.71جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الإثنين نحو 21.39جنيه للشراء و 21.57جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى الامارات دبي الوطنى اليوم الإثنين نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.67جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الإسترليني فى بنك التعمير و الاسكان ، اليوم الإثنين نحو 21.26 جنيه للشراء و 21.47 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الإسترليني فى بنك المصري للتنمية الصادرات اليوم الإثنين نحو 21.41 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عند 21.51 جنيه للشراء 21.70 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (قناة السويس ،المصرف المتحد ،فيصل الإسلامي،عودة ، الكويت الوطنى، الأهلي المتحد المشرق، التنمية الصناعية، بلوم ، العربي الأفريقي الدولي) اليوم الإثنين نحو 21.40 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني اليوم الإثنين نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.71 جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الإثنين نحو 21.37 جنيه للشراء و 21.69 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني فى بنك مصر اليوم الإثنين نحو 21.38 جنيه للشراء و 21.68جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الإثنين نحو 21.38 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.