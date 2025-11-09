أسامة الشاهد: معرض النقل والصناعة خطوة نحو تحول مصر إلى مركز صناعى إقليمى

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية أن انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، خطوة هامة تضاف إلى خطوات البلاد نحو تحول مصر إلى مركز صناعى إقليمي.

وأوضح الشاهد في تصريحات له اليوم، أن الدورة السادسة من المؤتمر التى ستنطلق غدا الأحد تأتى تحت شعار ” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة”

وأضاف، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة نهضة غير مسبوقة في مجال التصنيع المحلي خاصة وأن الصناعة اليوم أصبحت محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المعرض سيبرز العديد من الفرص والمبادرات والشراكات، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي.

وأضاف، أيضا يعمل ذلك المعرض على الربط بين مصنعي كل من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد دعما كبيرا من القيادة السياسية لقطاع الصناعة، حيث توجد توجيهات للحكومة بالتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك استخراج الرخص والتصاريح اللازمة آلياً.

وأكد الشاهد، أن مجال الصناعة يعد أهم قطاع إنتاجى يمكنه تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتوفير العملة الأجنبية وفرص العمل وبالتالي تحقيق نقلة نوعية بالبلاد.