عاجل
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
برلمان

أسامة الشاهد: معرض النقل والصناعة خطوة نحو تحول مصر إلى مركز صناعى إقليمى

المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية
حسن رضوان

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية أن انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، خطوة هامة تضاف إلى خطوات البلاد نحو تحول مصر إلى مركز صناعى إقليمي.

وأوضح الشاهد في تصريحات له اليوم، أن الدورة السادسة من المؤتمر التى ستنطلق غدا الأحد   تأتى تحت شعار ” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة”  

وأضاف، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة نهضة غير مسبوقة في مجال التصنيع المحلي خاصة وأن الصناعة اليوم أصبحت  محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المعرض سيبرز العديد من الفرص والمبادرات والشراكات، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي.

وأضاف، أيضا يعمل ذلك المعرض على الربط بين مصنعي كل من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد دعما كبيرا من القيادة السياسية لقطاع الصناعة، حيث توجد توجيهات للحكومة بالتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك استخراج الرخص والتصاريح اللازمة آلياً.

وأكد الشاهد، أن مجال الصناعة يعد أهم قطاع إنتاجى يمكنه تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتوفير العملة الأجنبية وفرص العمل وبالتالي تحقيق نقلة نوعية بالبلاد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة المهندس أسامة الشاهد الصناعة النقل

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

بلعبة وحنان أبوي.. وزيرا التعليم العالي والتضامن يمنحان السعادة لأطفال السرطان بالأقصر

بهدايا وحنان أبوي.. وزيرا التعليم العالي والتضامن يمنحان السعادة لأطفال السرطان بالأقصر

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 ..شاهد

مستشفي بني سويف الجامعي

مصرع 2 وإصابة 2 في انقلاب سيارة من أعلى معدية بـ بنى سويف

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

