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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

صدى البلد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللقاح هو الملاذ الوحيد حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا، إلى أن يظهر دواء آخر، معقباً "ليس أمامنا اختيار .. ويتم تطبيق إلزامياً الحصول على هذه اللقاحات".

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر من قبل لم تكن لديها رفاهية تطبيق هذه الإلزامية، لعدم وجود الكميات الكافية من اللقاحات، لكن الآن إجمالي ما دخل مصر من لقاحات يتجاوز 60 مليون جرعة، وتم استخدام نصفهم، وبالتالي يتوفر الآن ما يقرب من 30 مليون جرعة للاستخدام.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن بنهاية شهر أكتوبر الحالي، سيتم إضافة 10 ملايين جرعة آخرين، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة 40 مليون جرعة، وبالتالي مصر لديها الآن ما يكفي من الجرعات لتطعيم كافة الفئات المستهدفة من موظفي حكومة، وطلاب الجامعات، وطلاب المدارس، إضافة إلى المواطنين.

ونوه نادر سعد إلى أنه سيتم تطبيق قرار تقديم الخدمات الحكومية لمتلقي اللقاح فقط، ابتداءً من يوم 1 ديسمبر القادم، معقباً: "ابتداءً من هذا اليوم لن يتم تقديم أي خدمة حكومية سواء في الشهر العقاري أو السجل المدني، أو أي منشأة حكومية، إلا أن يقدم لهم المواطن ما يثبت حصوله على اللقاح أو على الجرعة الأولى فقط على الأقل أو بعمل تحليل PCR".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن أي مواطن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح، يحصل على شهادة ورقية مطبوعة بعنوان "مبادرة مليون صحة"، ومختومة بشعار الجمهورية، ومسجل عليها حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، وموعد تلقي الجرعة الثانية.

وواصل نادر سعد أن المواطن يستطيع الحصول على شهادة مميكنة تُثبت حصوله على اللقاح، وذلك من خلال موقع وزارة الصحة، ولكنها تتطلب مصروفات إدارية، مضيفاً أن هناك طريقة ثالثة لحصول المواطن على شهادة تلقي اللقاح وهي من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، ويثبت تلقي المواطن اللقاح من خلال بياناته، وبالتالي يستطيع المواطن استخدامه في المطارات.

اللقاح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء فيروس كورونا تحليل PCR

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