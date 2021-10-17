عايز ولد.. زوج يضرب زوجته ويعذبها لـ أنجابها البنات .. فيديو

قالت سمر فتاة من مركز الباجور بـ محافظة المنوفية، إنها تستغيث بالجميع، من أجل أن تري أولادها الثلاثة البنات، وذلك بعد أن حرمها طليقها منهم منذ عام و 10 أشهر.



وأضافت سمر خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، أن أطفالها البنات فى مرحلة الطفولة، أكبرهن طفلة سارة 11 عامًا، و سندس 10 سنوات، وسلسبيل 7 سنوات".



ولفتت سمر خلال اللقاء إلى أن معها ورقة طلاق، وأنها حاضنة لـ الأطفال، ولكن طليقها لا ينفذ أى أحكام، بداعي أن لديه من يسانده.



وتابعت :" المحضر لما بيروح له سكنه مش بيظهر، ويرفض التنفيذ أو الظهور.. وأنها لا تحصل على أى نفقة من زوجها ".



وأشارت إلى أن سبب الخلاف بينها وبين زوجها، هو أن جميع خلفتها بنات، ولا تستطيع أن تنجب ولد.



وأوضحت أنها تعرضت لـ الضرب و التعذيب من قبل زوجها، و والدته، و أشقائه البنات، وأن زوجها كان لديه شقيق معاق كان يضربها هو الأخر.



وأكدت أن طليقها لم يخبرها بأنه كان متزوجا قبلها، لأنها من المنوفية وهو من القاهرة، وبعد أن طلقها عاد لـ الأولى مرة ثانية وأنجب منها الولد.

