نفسي أشوفهم ..سيدة تنهار من البكاء بعد منع طليقها رؤية بناتها الثلاثة..فيديو

دخلت سمر فتاة من مركز الباجور بـ محافظة المنوفية، فى حالة بكاء شديد، وذلك بعد أن قام طليقها بحرمانها من بناتها الثلاثة منذ عام و 9 أشهر.



وأضافت سمر خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، : " عايزه بناتي .. نفسى أشوف بناتي.. بناتى فى مرحلة الطفولة".



واستمرت فى البكاء :" هفضل ابحث عن بناتى لحد أخر يوم فى عمري.. ربنا يسامح من كان السبب، وأن بحب بناتى وعايزه أشفوهم".



ولفتت سمر خلال الفقرة إلى أن بناتها فى القاهرة، وتحديدًا فى شارع فيصل، و تطالب الحكومة و الجميع بـ مساعدتها.



وتابعت :" انا ما بعتش بناتى و مش هتجوز وهفضل ابحث عنهم ".

