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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر للتأمين: نركز على الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة

باسل الحينى
باسل الحينى

قال باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة لمصر للتأمين، أن قطاع التعليم يتيح فرصاً متميزة للاستثمار تجمع بين العائد الجيد والأثر الإيجابي على المجتمع و الاقتصاد القومي مؤكداً : “  نستهدف المدارس المتوسطة ذات الشرائح المتوسطة، وهو ما يحتاج إليه المجتمع فى الوقت الحالي، معلقًا " مش مدارس رخيصة الثمن اوي ولا غالية متوسطة  حيث نعتمد على استقاء تجارب الاخرين ممن لديهم مجمعات مدارس".


وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للتأمين، خلال حواره ببرنامج  «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة أون أي، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن المجموعة  تفتش عن الفرص المتاحة داخل السوق فى جميع المجالات؛ وليس فقط فى نشاط التأمين، لامتلاك المجموعة أذرعًا تعمل فى التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية.

 

وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للتأمين: "رصدنا 125 مليون  جنيه للاستثمار في الجولة الأولى  في قطاع التعليم  وننتظر  حتى نركز دعائم القطاع   للمضي قدماً في استثمار آخر ".


وكشف رئيس الشركة القابضة لمصر للتأمين، أنه من المحتمل في السنوات القادمة  التوجه للاستثمار في مجال الجامعات     لكنه قال : " إحنا نميل أكثر للمدارس ".


ولفت إلى أن المجموعة القابضة تولي اهتماما خاصاً بالاستثمار في قطاعي التعليم و الصحة خلال الفترة المقبلة، منوها استثمار نحو 240 مليون جنيه كمرحلة أولى في هذين القطاعين.

 

 

قطاع التعليم التعليم الاقتصاد القومي الاقتصاد مصر للتأمين

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