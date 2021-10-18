عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1400 حصان.. إلكترون موتورز تقدم أيقونتها الكهربائية Truva

بقوة 1400 حصان ..
بقوة 1400 حصان .. إلكترون موتورز تقدم أيقونتها الكهربائية

قدمت شركة إلكترون موتورز سيارتها الخارقة و التي أطلقت عليها أسم Truva بمواصفات فنية كهربائية مميزة ، و تصنف السيارة كواحدة من أبرز السيارات الخارقة الموجودة في الأسواق العالمية، وتطمح من خلالها أليكترون موتورز لتسويق أسمها عالمياً و تدوين أسمها كواحدة من بين أشهر الشركات المصنعة للسيارت الرياضية.

قالت الشركة الألمانية أن سيارتها الخارقة Truva الجديدة تستمد قوتها من ثلاث محركات كهربائية ، اثنين على في الجزء الخلفي و واحد على في الجزء الأمامي للسيارة ، و تولد المحركات الثلاثة معاُ قوة أجمالية تصل الي 1400 حصان ، يعتمد نظام الدفع على بطارية بسعة 100 كيلووات ساعة .

جاءت Truva موديل 2022 من الخارج  بتصميم رياضي مميز و جذاب بمفهوم السيارات الرياضية الخارقة تم تصنيعة من عده مواد مركبة توفر سلاسة و أنسيابية عالية أثناء القيادة بسرعة عالية بالأضافة لفتحات تهوية كبيرة الحجم موزعة علي هيكل السيارة و عتبات جانبية و جناح خلفي .

وتمتعت  السيارة  Truva موديل 2022 داخليًا بمقصورة أمامية أنيقة و مميزة تم تصنيعها بعناية فائقة ة تم كساء الكرايسي بالجدلد الفاخر مع لمسات ، و تطريزات أنيقة كما تحتوي علي تكييف متعدد و زجاء كهربائي و وسائل ترفيهية حديثة و وسائل أتصال متطورة تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو .


و من المنتظر أن يتم طرح سيارة Truva موديل 2022 بسعر يبدأ من 600 ألف يورو

إلكترون إلكترون موتورز Truva شركة إلكترون موتورز Truva الجديدة

ترشيحاتنا

مدرب بيراميدز يكشف آخر تطورات حالة إسلام عيسى.. وموقف إصابة عبد الله السعيد.. فيديو

تصفيق حاد لفريقهم.. انهيار مدرج بالمشجعين أثناء مباراة كرة قدم

الزمالك يكشف كواليس تحطيم غرفة ملابس توسكر الكيني.. «حازم إمام كان متعصبا».. فيديو

محمد جودة: نتيجة الأهلي أمام الحرس الوطني «إيجابية».. والهجوم على الفريق غرضه «الهدم».. فيديو

بعد تعليقها اللبس أذواق.. فساتين ثراء جبيل تثير الجدل فى مهرجان الجونة| شاهد

لأول مرة منذ تدميره على يد داعش.. الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد النوري بالموصل العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

بسرعة 684 كيلو متر.. كويكب يمر قرب الأرض بعد دقائق

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

كيف سيتم التعرف على الموظفين والمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا؟.. الحكومة تجيب

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ