بقوة 1400 حصان.. إلكترون موتورز تقدم أيقونتها الكهربائية Truva

قدمت شركة إلكترون موتورز سيارتها الخارقة و التي أطلقت عليها أسم Truva بمواصفات فنية كهربائية مميزة ، و تصنف السيارة كواحدة من أبرز السيارات الخارقة الموجودة في الأسواق العالمية، وتطمح من خلالها أليكترون موتورز لتسويق أسمها عالمياً و تدوين أسمها كواحدة من بين أشهر الشركات المصنعة للسيارت الرياضية.

قالت الشركة الألمانية أن سيارتها الخارقة Truva الجديدة تستمد قوتها من ثلاث محركات كهربائية ، اثنين على في الجزء الخلفي و واحد على في الجزء الأمامي للسيارة ، و تولد المحركات الثلاثة معاُ قوة أجمالية تصل الي 1400 حصان ، يعتمد نظام الدفع على بطارية بسعة 100 كيلووات ساعة .

جاءت Truva موديل 2022 من الخارج بتصميم رياضي مميز و جذاب بمفهوم السيارات الرياضية الخارقة تم تصنيعة من عده مواد مركبة توفر سلاسة و أنسيابية عالية أثناء القيادة بسرعة عالية بالأضافة لفتحات تهوية كبيرة الحجم موزعة علي هيكل السيارة و عتبات جانبية و جناح خلفي .

وتمتعت السيارة Truva موديل 2022 داخليًا بمقصورة أمامية أنيقة و مميزة تم تصنيعها بعناية فائقة ة تم كساء الكرايسي بالجدلد الفاخر مع لمسات ، و تطريزات أنيقة كما تحتوي علي تكييف متعدد و زجاء كهربائي و وسائل ترفيهية حديثة و وسائل أتصال متطورة تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو .