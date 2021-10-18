لأول مرة منذ تدميره على يد داعش.. الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد النوري بالموصل العراقية

احتفل المئات، أمس الأحد، بالمولد النبوي الشريف للمرة الأولى في مسجد النوري بالموصل العراقية، لأول مرة منذ أن مره تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن المسجد لا يزال قيد الترميم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وخصوصا مئذنته الحدباء التي تعود للقرن الثاني عشر، بعدما دمر في يونيو 2017 بفعل متفجرات وضعها تنظيم "داعش" كما يقول الجيش العراقي.

واحتفى المئات تحت الأضواء والرايات التي زينت باحة المسجد بهذه المناسبة. وتخللت الاحتفالية صلاة جماعية بعدما تم رفع الأذان في الجامع.

فيما قال مدير أوقاف محافظة نينوي العراقية، أبو بكر كنعان أن: "هذه أول احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف في جامع النوري الكبير، هذا المسجد الذي كان له مكانة كبيرة قبل تفجيره وكانت دائما تقام فيه الاحتفالات المركزية في مناسبة المولد".

وأعرب عن سعادته "الكبيرة لرؤية الناس وأهالي المنطقة" يؤدون الصلاة في المكان ويحتفلون.