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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نقص المياه.. العراق يعلن خفض مساحة الأراضي الزراعية إلى 50%

بسبب نقص المياه..
بسبب نقص المياه.. العراق يعلن خفض الزراعة إلى 50%

أقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، اليوم "الأحد"، الخطة الشتوية الزراعية في عموم البلاد، بتخفيض 50% عن العام الماضي وذلك لقلة الإيرادات المائية.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف قوله، إن "الموارد المائية أوضحت أن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات 2.5 مليون دونم، أي بتخفيض 50% عن المساحات المقررة للعام الماضي والبالغة خمسة ملايين دونم".

 

وقال النايف إن القرار جاء نظراً لـ"انحسار الإيرادات المائية، والغطاء الثلجي في العراق والمنطقة، واحتمالية أن يستمر الانحسار المائي خلال الموسم الشتوي المقبل".

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وأضاف أن "الموارد المائية أكدت أن محافظة ديالى استبعدت من الخطة الزراعية نتيجة انخفاض منسوب المياه في سد حمرين بسبب قلة الايرادات المائية واقتصرت على تأمين المياه للاغراض البستنية ومياه الشرب حصرا".

 

وأشار المسؤول العراق إلى أن "الوزارتين أكدتا منع  الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات البصرة وواسط وذي قار وديالى وميسان، كما أكدت الوزارتان وجوب التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الاروائية المقرة بالخطة الزراعية حصرا".

العراق الزراعة المياة موسم الزراعة الموسم الشتوي الموارد المائية

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