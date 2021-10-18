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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غلق كلى لـ شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من المنيب لمدة 6 أيام

الطرق
الطرق

 قالت الإعلامية أسماء يوسف، إن هناك غلق كلى لـ شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من المنيب لمدة 6 أيام.

وأضاف خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن الإدارة العامة للمرور أصدرت بيان توضيحي للمواطنين، لكى يعلم الجميع هذه التعليمات.

 قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.


واستلزمت الأعمال الغلق الكلي لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي ، وذلك لمدة "6 أيام" ابتداء من الساعة 12 صباحا يوم الإثنين ١٨ أكتوبر الجاري حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.


من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

شارع البحر الاعظم البحر الأعظم المنيب الإدارة العامة لمرور الجيزة مرور الجيزة

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