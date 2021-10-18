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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر واليونان.. قطاع النفط محط أنظار التعاملات الاقتصادية

مصر واليونان
مصر واليونان

قال السفير هومر مافروماتيس، سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، إن هناك قمة ثلاثية ستنعقد في اليونان غدا 19 أكتوبر، ستجمع كلا من مصر واليونان وقبرص، وستشهد توقيع مذكرة تفاهم على المستوى الثلاثي في الربط الكهربي.

وأضاف  سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، أن الجانبان "مصر واليونان" قررا الاجتماع مرتين أخريين بحلول نهاية العام، وذلك من أجل المضي قدما في دراستهما النهائية بشأن نقل الغاز الطبيعي وتقييم النتائج.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز ملامح العلاقات المصرية اليونانية في مجال البترول والطاقة، والذي جاء كالتالي:

ترسيم الحدود 

تطورت العلاقات المصرية اليونانية بشكل كبير في عهد الرئيس السيسي، الذي أعلن عن آليّة ثلاثية تجمع كلا من مصر واليونان وقبرص، تهدف في المقام الأول للتعاون في مجال الطاقة.

وفي 6 من أغسطس 2019، وقعت مصر واليونان، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي أبرمَت بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتّفاق على كل التفاصيل، وبموجب تلك الاتفاقية، تمكنت مصر من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية، مع تلك الخاصة باليونان.

ووفق تصريحات حينها لوزير الخارجية المصري سامح شكري، قال: إن الاتفاقية تعبر عن الصدق المتناهي بين البلدين لتوطيد العلاقات، وصدق الإرادة السياسية في الدولتين، للارتقاء بالصداقة المشتركة وتعزيزها، والعمل على استمرار الزخم المتواصل الذي تشهده في السنوات الماضية على الأصعدة كافة، والتعاون السياسي والعسكري والاقتصادي.  

مباحاثات النفط والطاقة 

فى 16 يناير 2020 بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، وكوستيس هاتزيداكيس وزير الطاقة والبيئة اليوناني، التعاون الإقليمي في مجال الغاز في منطقة شرق المتوسط، والتطورات التي تشهدها المنطقة وتعزيز الروابط المشتركة بين البلدان الثلاثة في مجال البترول والغاز.


بحث وزير البترول مع نظيره اليوناني سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين وجذب استثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، واستعرض الملا الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف مجالات قطاع البترول بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، فضلا عن التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة شرق المتوسط والعمل على تنسيق المواقف المشتركة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

منتدى غاز شرق المتوسط 

في 22 من سبتمبر 2020، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، التوقيع على ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسّط إلى منظّمة إقليمية، مقرّها القاهرة.

ويتضمّن الإعلان التأسيسي للمنتدى، اعتزام وزراء الطاقة في الدول المشاركة، إنشاء “منتدى غاز شرق المتوسّط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية، تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم، واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم”. 

مصر واليونان مصر وقبرص قطاع الطاقة الغاز الطبيعى نقل الغاز

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