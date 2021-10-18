الأردن.. وزير الصحة يمنع مديري المديريات بالإدلاء بأية معلومات عن جرثومة شبيجيلا

جرثومة شبيجيلا في الأردن

أصدر وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، اليوم الاثنين، تعميما داخليا يقضي بعدم السماح لمديري المديريات بالإدلاء بأي تصريحات أو معلومات حول حادثة الاشتباه بتسمم مواطنين في كل من محافظتي جرش وعجلون.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، اقتصر الهواري التصريحات الصحفية وتقديم المعلومات في هذا الملف، على الأمين العام لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، ومساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور غازي شركس، حسبما أفاد مصدر طبي.

ويأتي تعميم وزير الصحة، في ظل ضبابية المعلومات، حول اصابات جرثومة الشيغيلا بعد تسجيل أكثر من 81 شخصا منذ نحو أسبوع بجرثومة دون معرفة المصدر الرئيسي للاصابات سواء كانت من الغذاء او الماء او حاضنات أطفال أو مرافق عامة أو أي مصدر آخر.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة ومدير مديرية الأمراض السارية وعدد من مسؤولي ملف التسمم، إنتائج عينات الفحص والتحاليل التي أرسلت من جرش وعجلون للوزارة ومركز خاص ستصدر خلال 48 ساعة او أكثر من ذلك، وبعد إنقضاء 8 أيام وحتى الآن لم تظهر النتائج النهائية لمعرفة مصدر الجرثومة أو المكان البيئي الذي إحتضنها.

وقال الهواري، السبت، إن جرثومة "شيغيلا" شديدة العدوى بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وأشار إلى احتمال أن تكون جرثومة شيغيلا هي المسؤولة عن حالات التسمم هذه، حيث أن الحالات الجديدة جاءت بعد 3 أيام من قدوم حالات سابقة، لذلك فإن هذه الحالات الجديدة من المحتمل أن تكون ناتجة عن انتقال العدوى من شخص إلى آخر داخل الأسرة الواحدة، التي كان قد أُصيب منها في السابق فردا واحدا على الأقل، أو بين الأشخاص الذين يسكنون ضمن المجمع السكني الواحد.

وأضاف الهواري أن فرق وزارة الصحة انتشرت منذ فجر اليوم السبت لأخذ المزيد من العينات لتوضيح ما إذا كان هذا الانتشار الثانوي ناتجا عن انتقال الجرثومة بين المصابين.، مشيرا إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.

وأكد على أن بكتيريا شيجيلا "غير خطيرة" ومعظم المصابين بها يتعافون خلال يومين أو 3 أيام، مشيرا إلى أن وزارة الصحة حضرت الكوادر الصحية والتوعوية للتأكيد على النظافة.