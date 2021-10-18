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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة .. بدء إنشاء مجمع طبي بمنيل عروس بالمنوفية

صدى البلد

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، أعمال البدء في الحفر الخاصة بإنشاء مجمع طبي جديد، بقرية منيل عروس التابعة للوحدة المحلية بالبرانية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري أشمون.

 

جاء ذلك بحضور هبه الزهار سكرتير الوحدة المحلية بالبرانية والشركة المنفذة للمبادرة.

 

 وأشار سرور، إلى أن المجمع  الطبي الجديد بمنيل عروس سيقام علي مساحة حوالي 1295م² تقريباً لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

 

من جانبه، أكد سرور علي اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي، في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

 

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية حياة كريمة اشمون

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