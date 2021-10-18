أخبار التعليم.. قمر الصيد يظهر فى سماء مصر.. ومحمد صلاح في مناهج الإعدادية والثانوية هذا العام

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

عميد آداب القاهرة يوضح شروط التحويل إلى قسم الجغرافيا

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تخفيض درجة القبول في قسم الجغرافيا خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022 .

قمر الصيد يظهر فى سماء مصر.. الأربعاء المقبل

تتزين سماء مصر يوم الأربعاء المقبل بظهور بدر أكتوبر، والمعروف ب قمر الصيد فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

حفل تخرج مميز لطلاب الماجستير المشترك بين جامعتي حلوان ولودفيجسبورج في "إدارة التعليم الدولى" INEMA

نظمت جامعة حلوان حفل تخرج مميزا لطلاب برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA وذلك في إطار دور الجامعة لدعم التعليم المتميز وتبادل الخبرات التعليمية والثقافية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة حيث نظمت الجامعة حفل تخرج الدفعة التاسعة لبرنامج الماجستير المشترك ” إدارة التعليم الدولى INEMA” بالاشتراك مع جامعة لودفيجسبورج الألمانية.

"محمد صلاح" في مناهج الإعدادية والثانوية هذا العام | صور

أكدت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد حرصت على تقديم النماذج الناجحة المشرفة في المناهج الدراسية الجديدة حتي يجد الطلاب قدوة في مجالات مختلفة.

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول بدء أعمال المدرسة العربية الأولى في الفيزياء الفلكية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول بدء أعمال المدرسة العربية الأولى في الفيزياء الفلكية، بحضور الدكتور حاتم عودة الأمين العام المساعد لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور محمد القوصي المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور زهير بن خلدون، مدير مرصد اوكايمدن الفلكي، بجامعة القاضي عياض بالمغرب، وعدد من شباب الفلكيين بالدول العربية والجامعات المصرية ورؤساء الأقسام بالمعهد.

طارق شوقي: تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مؤتمر" تكافؤ الفرص التعليمية"، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.

جامعة حلوان تقدم تدريبا على الصيدلة الإكلينيكية للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة في الصعيد

نظمت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة حلوان تدريبا للصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الصعيد.