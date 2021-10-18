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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا ستندم.. مستشار ترامب يحذر من التعامل مع حركة طالبان

جون بولتون
جون بولتون

قال جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأوروبيين تسرعوا في التعامل مع حركة طالبان، مؤكدا علي اعتقاده أنهم سيندمون علي هذه الخطوة.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال بولتون: "أعتقد بوجود سؤال كبير عما إذا كانت هناك قيادات معتدلة جديدة في طالبان أم أنه الطاقم القديم الذي حكم أفغانستان  في التسعينيات".

 

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وأشار بولتون  إلى أنه من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات نهائية، لكن البيانات حتى الآن لا تشجع ولا تدل على أن قوى معتدلة قد سيطرت على طالبان، ولذلك لا يتسرع بايدن في فك تجميد الاصول الافغانية والمساعدات الإنسانية حتى نتأكد.

 

 وأضاف في هذا السياق قوله في المقابل إن الاوروبيين تسرعوا أكثر وأعتقد أنهم سيندمون على ذلك

دونالد ترامب أفغانستان طالبان جون بولتون المساعدات الانسانية جو بايدن اخبار افغانستان حركة طالبان

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