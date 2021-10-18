أوروبا ستندم.. مستشار ترامب يحذر من التعامل مع حركة طالبان

قال جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأوروبيين تسرعوا في التعامل مع حركة طالبان، مؤكدا علي اعتقاده أنهم سيندمون علي هذه الخطوة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال بولتون: "أعتقد بوجود سؤال كبير عما إذا كانت هناك قيادات معتدلة جديدة في طالبان أم أنه الطاقم القديم الذي حكم أفغانستان في التسعينيات".

وأشار بولتون إلى أنه من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات نهائية، لكن البيانات حتى الآن لا تشجع ولا تدل على أن قوى معتدلة قد سيطرت على طالبان، ولذلك لا يتسرع بايدن في فك تجميد الاصول الافغانية والمساعدات الإنسانية حتى نتأكد.

وأضاف في هذا السياق قوله في المقابل إن الاوروبيين تسرعوا أكثر وأعتقد أنهم سيندمون على ذلك