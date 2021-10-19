اقتصاد الإمارات|اتفاقية لإنشاء مركز للأصول الرقمية و"البلوك تشين" في دبي

أعلنت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي وشركة تبادل الأصول الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمرخصة والمنظمة من مصرف البحرين المركزي- عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء مركز للأصول الرقمية والبلوك تشين في مركز دبي التجاري العالمي.



وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فقد تم توقيع الاتفاقية خلال اليوم الأول من قمة مستقبل البلوك تشين إحدى الفعاليات الست التي يقيمها معرض جيتكس جلوبال 2021 الفعالية الأكثر تأثيرا في العالم في مجال التكنولوجيا والتي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و21 أكتوبر الحالي.



وقع مذكرة التفاهم عبدالله البنا نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي والفريق المؤسس لشركة كوين مينا والمكون من دينا سمعان وطلال طباع ويزن البرغوثي وبحضور عضوي مجلس إدارتها عباس زعيتر وخالد سعد.



وتعتزم الشركتان من خلال المذكرة التعاون لإنشاء مركز للأصول الرقمية والبلوك تشين في خطوة تشجع الشركات الكبرى في المنطقة والعالم على إنشاء فروع لها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حيث توفر سلطة مركز دبي التجاري العالمي منظومة عمل مميزة ومنظمة للشركات التي تبحث عن فرص محلية ودولية كما تعد المنطقة الحرة بيئة مثالية لأعمال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة محليا فضلا عن إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية، كما يتعاون الطرفان على تمهيد الطريق نحو إرساء بيئة تنظيمية مثالية داخل المنطقة الحرة.



وقال عبد الله البنا " إن كوين مينا حققت خطوات كبيرة في تطوير قطاع تبادل الأصول الرقمية في المنطقة، وتتيح مذكرة التفاهم هذه الاستفادة من خبرتها الواسعة في تعزيز دور المنطقة الحرة كبيئة مواتية للشركات بدعم من تقنيات البلوك تشين والتشفير التي تمثل الدافع الرئيسي للاقتصاد الرقمي، مؤكدا على التزامهم بتوسيع خدماتهم باستمرار بما يضمن تحويل المنطقة الحرة إلى وجهة مفضلة لمجتمع ريادة الأعمال والاستثمار الدولي في القلب التجاري للشرق الأوسط.



وتهدف الاتفاقية إلى إرساء أسس للحوار المتبادل ووضع أطر لتحديد أوجه التعاون بين الطرفين في المستقبل بالإضافة إلى نقل مقر شركة سي إن مينا القابضة في الإمارات إلى المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي لإنشاء مركز مخصص لاستقطاب المواهب وتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجالات الهندسة والامتثال والتوريد.



بدورهم قال مؤسسو الشركة طلال طباع ودينا سمعان ويزن البرغوثي في تصريح مشترك : " إن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي تتخذ خطوات ملموسة لإنشاء أوراق اعتماد فورية باعتبارها القلب النابض لنظام تبادل الأصول الرقمية في المنطقة، وتركز مذكرة التفاهم الإستراتيجية على الاستفادة من خبرة كوين مينا ومعلوماتها الواسعة حول منظومة تبادل الأصول الرقمية حيث نتطلع إلى إنشاء مركز للأصول الرقمية والبلوك تشين في مركز دبي التجاري العالمي لتوسيع حضورنا في المناطق الاستثمارية التي نعمل فيها إضافة لإنشاء مركز جديد لاستقطاب المواهب لتلبية احتياجاتنا من رأس المال البشري على المدى الطويل".



وتهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة عدد تراخيص الشركات ورفع مستوى الخدمات والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة، وجاءت المذكرة عقب الاتفاقية التي عقدت مؤخرا بين سلطة مركز دبي التجاري العالمي وهيئة الأوراق المالية والسلع والتي تهدف لتعزيز تنظيم الأصول المشفرة والأنشطة المالية ذات الصلة وعرضها وإصدارها وإدراجها وتداولها ضمن المنطقة الحرة.