دينا أبو السعود: جميع منتجات بينكي مرخصة من زارة الصحة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن جميع منتجات بينكى مرخصة من زارة الصحة، وأن هناك نوعًا من الصابون الطبي يسمى بـ "بينكي"، ويوجد منه لجميع أنواع البشرة بمختلف المكونات حسب كل بشرة.

ونوهت دينا أبو السعود بأنه توجد صابونة زيت جنين القمح صالحة للبشرة الحساسة، ولكنها غير مفيدة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة، مشيرة إلى أن هناك صابونة أخرى بالتوت البرى تناسب جميع أنواع البشرة.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال حوارها ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة " صدي البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، أن كريم بينكي يحتوي على الفيتامينات، وزبدة الشيا، ويساعد على معالجة التصبغات.

وأكدت أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

دينا أبو السعود: كريم بينكي يعالج الهالات السوداء ويفتح المناطق الداكنة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يفتح البشرة من خلال احتوائه على التوت البري والعرق السوس، كما أن كريم بينكي يؤخر ظهور التجاعيد من خلال مستخلص الشاي الأخضر.

وتابعت "أبو السعود"، أن كريم بينكي يعالج الهالات السوداء، ويفتح المناطق الداكنة في الجسم مثل الإبط والكوع، وبين الأصابع ، ويقوم بتفتيح أي أماكن داكنة في الجسم.

وأشارت إلى ان كريم بينكي يمنع ظهور الشيخوخة المبكرة، لافتة إلى أن تناول كم كبير من السكريات والدهون المشبعة يزيد من ظهور التجاعيد في مرحلة الشباب، لافتة إلى ان كريم بينكي يعالج التجاعيد البسيطة ، اما التجاعيد الكبيرة ففي حاجة لحقن الفيلر، وبعد ذلك من الممكن استخدام كريم بينكي لتعزيز ومد فاعلية الحقن.