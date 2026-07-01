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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام وجدي لـ«صدى البلد»: شريك الحياة الناجح هو اللي يشبهك.. والراحة والتفاهم أهم شيء | فيديو

الفنانة الهام وجدي
الفنانة الهام وجدي
المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

كشفت الفنانة إلهام وجدي عن رؤيتها لمواصفات شريك الحياة، مؤكدة أن نجاح  العلاقات لا يعتمد على المظاهر أو المثالية، وإنما على التشابه الحقيقي بين الطرفين، والتفاهم، والراحة النفسية التي تجمعهما.

وخلال ندوتها في موقع صدى البلد الإخباري، تحدثت إلهام وجدي عن نظرتها للارتباط، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن الأشخاص الذين يشبهون بعضهم في الطباع وطريقة التفكير تكون فرص نجاح علاقتهم أكبر، لأن التفاهم والمودة هما أساس أي علاقة مستقرة.

وقالت إلهام وجدي إن أهم ما تبحث عنه في شريك الحياة هو أن يكون هناك انسجام وراحة بين الطرفين، موضحة: "لازم الناس ترتبط بناس شبهها، ويكون في تفاهم وراحة ومودة بين الطرفين، لأن دي الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل."

وأضافت أن العلاقات الناجحة لا تحتاج إلى تصنع أو محاولة لإبهار الطرف الآخر بصورة غير حقيقية، مؤكدة أن الصدق والعفوية هما مفتاح استمرار أي علاقة، وقالت: "مفيش تصنع، ومفيش تجمل... الناس تكون على طبيعتها، وكل واحد يظهر بشخصيته الحقيقية."

وأشارت إلى أن محاولة تغيير الشخصية لإرضاء الطرف الآخر قد تنجح لفترة قصيرة، لكنها لا تدوم، لأن كل إنسان في النهاية يعود إلى طبيعته، وهو ما قد يخلق خلافات ومشكلات مع مرور الوقت.

واختتمت إلهام وجدي حديثها بالتأكيد على أن الاحترام المتبادل، والتفاهم، والقدرة على احتواء الطرف الآخر، هي الصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها، معتبرة أن الحب الحقيقي يبدأ عندما يكون كل شخص مرتاحًا في التعامل مع الآخر دون تكلف أو أقنعة.

الفنانة الهام وجدي اخبار الفن نجوم الفن

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