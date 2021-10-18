تجارة عين شمس تنهي استعداداها للمشاركة في المسابقة البحثية للمحللين الماليين

أعلنت الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف الرسمي لفريق CFA بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من اختيار الفريق الذى سوف يمثل كلية التجارة وجامعة عين شمس فى المسابقة البحثية للمحللين الماليين والتى تعقدها الجمعية العالمية للمحللين الماليين Chartered Financial Association (CFA) لعام 2022.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وأوضحت الدكتورة هيام وهبة أنه تم الإعلان لطلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، القسم الفرنسي، كذلك طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بنظام الساعات المعتمدة بالغتين العربية والإنجليزية، برنامج كين وأوشن و طلبة الماجستير بالكلية.

ومرت فاعليات عملية الاختيار بخمس مراحل أولها الإعلان عن فتح باب التسجيل بالمسابقة، حيث تقدم 156 طالبا، وبعد فحص طلبات الترشح خضع 102 طالب للمرحلة الثانية وهي المقابلات الشخصية، والتي أدت إلى تأهيل 28 طالب للمرحلة الثالثة وهي عبارة عن امتحان تأهيلي للمتسابقين في اللغة الإنجليزية، المحاسبة المالية، الإدارة المالية والتحليل الاقتصادي نجح خلالها 24 طالب وتمكنوا من الوصول الى مراحل الأخيرة وهي تنظيم منافسة داخلية تعتبر محاكاة للمسابقة الرسمية CFA Research والتى انعقدت داخل الكلية بمشاركة خبراء متخصصين فى التفييم والتحليل المالى تم خلالها تقسيم الطلاب الى 4 فرق بحيث يتكون كل فريق من 6 أعضاء تنافسون معًا من خلال للتدريب علي المسابقة الفعلية لاختيار الفريق المشارك في المسابقة الرسمية.



وعن المسابقة البحثية للمحللين الماليين CFA أوضحت أ.د/ هيام وهبة إلى أنها نشاط تطوعي، ويعد أهم مسابقة دولية بحثية في مجال التمويل والاستثمار والتي ينظمها معهد (CFA institute) حيث تتنافس جامعات دول العالم لاختيار أفضل فريق جامعي يقوم بتحليل مالي للشركات. وتعد جامعة عين شمس ممثلة فى كلية التجارة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالمسابقة ثلاث مرات من قبل ومثلت مصر في المسابقات الإقليمية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي أقيمت في لندن، ودبلن، وزيوريخ خلال الأعوام 2013 و 2018 و 2019.

وقد وجهت الدكتور هيام وهبة الشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس والتى تحرص كل الحرص علي دعم مختلف الأنشطة الطلابية والبحثية التى تصقل من مهارات الطلاب لتجعلهم اكثر منافسة فى سوق العمل.