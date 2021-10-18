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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة تعليم الكبار: إطلاق حملة «محو أمية مليون مواطن» بمبادرة حياة كريمة

جانب من التعاون ا
جانب من التعاون ا

قال  الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة تكثف جهودها لتنمية المواطن المصري تنمية مستدامة بشكل تكاملي من خلال المبادرات الرئاسية المتنوعة والفاعلة، وأن مكون تعليم وتعلم الكبار أساسي في تلك المبادرات وبخاصة مبادرة حياة كريمة.

وأضاف عمري أن الهيئة تؤمن بالشراكات الفاعلة وبخاصة مع وزارة التضامن الاجتماعي تلك الشراكة الممتدة عبر سنوات طوال في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وأن الهيئة العامة لتعليم الكبار، ووزارة التضامن الاجتماعي سيسخران كافة الإمكانيات لتحقق الحملة أهدافها.

وفي هذا الإطار قالت  الوزيرة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي إن إطلاق حملة «محو أمية مليون مواطن» بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تحت مظلة مبادرة «حياة كريمة» وربط  المبادرة بالمستفيدين  من "تكافل وكرامة"، خاصة وأن ما يقرب من  62% من مستفيدي تكافل وكرامة أميين.

كما أن وزارة التضامن تعمل على دعم البرامج الخاصة بالتعليم ولاسيما  التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم أو غير الملتحقين بالتعليم، ودعم ذوي الإعاقة غير القادرين، فضلا عن دعم التدريب المهني للمتسربين الذين تخطوا سن التعليم.

وصرح عمري بأن كافة فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار وإداراتها التابعة ستكثف أنشطتها، خلال الحملة والقرى المستهدفة بُغية تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال تعليم وتعلم الكبار وتوعيتهم وإعدادهم لجودة الحياة بما يليق بمواطن متحرر من الأمية، متمكن، منتج، يشارك في نهضة وطنه. عاشت مصر قيادة وشعبًا من أجل غد أفضل للمصريين.

يأتي ذلك تأسيسًا للجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من دعم القيادة السياسية لمبادرات الحماية الاجتماعية؛ من أجل جودة حياة المصريين، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير ”حياة كريمة” للمواطنين، وخاصة في الأماكن والقرى الأكثر احتياجًا ولاسيما المناطق المشمولة بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة "، واتساقًا مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبخاصة الهدف الرابع منها؛ أطلقت الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عاشور  عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار،  حملة مكثفة لمحو أمية مليون أمي بقرى مبادة تكافل وكرامة.

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