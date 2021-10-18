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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 4.1 تريليون ودائع البنوك بالعملة المحلية في يوليو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع حجم الودائع بالعملة المحلية للبنوك لـ 4.1 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 4.053 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام مقارنة بـ 3.94 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم الودائع بالعملة المحلية للقطاع العام نحو 71.4 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 70.95 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 66.842 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

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وبلغت الودائع بالعملة المحلية لـ القطاع الخاص نحو 510.443 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 507.9 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 483.5 مليار جنيه في مايو 2021.


وكشف التقرير عن وصول حجم الودائع الموجهة للقطاع العائلي نحو 3.5 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 3.46 تريليون جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 3.4 تريليون جنيه في مايو 2021.


وذكر التقرير أن ودائع القطاع الخارجي بالعملة المحلية بلغت 18.35 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 16.733 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 14.97 مليار جنيه في مايو 2021.


وتبلغ الودائع في صورة شيكات وحوالات مشتراه نحو 282 مليون جنيه في يوليو السابق مقابل 296 مليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 223 مليون جنيه في مايو من نفس العام.
 

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