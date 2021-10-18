بايدن يأمر بتنكيس الأعلام في أمريكا حدادا على وفاة كولن باول

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، بتنكيس أعلام الولايات المتحدة حتى يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري حدادا على وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول الذي توفي في وقت سابق اليوم.

وقال بايدن في كلمة لتأبين باول "كان الجنرال كولن باول وطنيا يتمتع بشرف وكرامة لا مثيل لهما وقد ارتقى إلى أعلى الرتب العسكرية في الولايات المتحدة وقدم المشورة لأربعة رؤساء".

وتابع الرئيس الأمريكي "على مدار سنواتنا العديدة من العمل معا كان باول دائما شخصا يقدم أفضل ما لديه ويعامل الآخرين باحترام".

وأضاف بايدن أن باول أدرك أكثر من أي شخص أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي للحفاظ على سلامنا وازدهارنا.

وأعرب بايدن عن امتنانه لدعم باول ترشيحه للرئاسة ولمعركته المشتركة من أجل روح الأمة".

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه احتراما لروح باول وحياته في الخدمة لأمتنا أمرت أن يتم تنكيس علم الولايات المتحدة في البيت الأبيض وعلى جميع المباني العامة الفيدرالية وفي كافة المواقع العسكرية والمحطات البحرية وعلى متن جميع السفن التابعة للحكومة فضلا عن كافة السفارات والبعثات والقنصليات وغيرها من المنشآت الامريكية خارج الولايات المتحدة".

وأعلنت عائلة كولن باول، اليوم الاثنين، رحيله عن 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت عائلته "لقد فقدنا زوجا وأبا وجدا رائعا ومحبا وأمريكيا عظيما"، موضحة أنه "كان ملقحا بالكامل".