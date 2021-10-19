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رئيس التحرير
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رئيس جامعة حلوان يتفقد الكليات والمدن الجامعية.. ويحث الطلاب على ممارسة الأنشطة بجانب الدراسة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان يحث الطلاب على ممارسة الأنشطة بجانب الدراسة

 

رئيس جامعة حلوان يتفقد المطعم المركزي ويتناول الغداء مع طلاب المدينة الجامعية

 

قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية في فى العديد من الكليات بالجامعة ومدرجاتها، و المدن الجامعية و المطعم المركزى و الكليات الخارجية بالزمالك ، وذلك في إطار سلسلة من الجولات التفقدية التي يجريها مع بداية العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، للتاكد من توفير كافة متطلبات العملية التعليمية للطلاب .

 

ودعا الدكتور مهدي الجميع إلى الانتظام في العملية التعليمية بصورة كاملة واكد علي  ضرورة أن يقوم كل بدوره المنوط به فى الحفاظ على سلامته واتباع نظم الوقاية وتوعية الآخرين من الطلاب والمحيطين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المشددة داخل الكلية وأثناء عقد المحاضرات وفي خلال التواجد داخل الحرم الجامعي.


وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد فى كل ما يتعلق باستقبال الطلاب فى عامهم الجامعى الجديد مضيفأ انه قد تم الإنتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها لضمان عام جامعى مستقر وآمن.


وقد قام  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بزيارة المطعم المركزي بالجامعة يرافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد نصر أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد سيادته خلال الزيارة  مراحل اعداد الطعام المختلفة، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.

وقال إن هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية تأتي في إطار الحرص علي الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وارتداء العاملين للكمامات وتوزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع الازدحام.

وحرص  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على تناول وجبة الغذاء في المطعم المركزي وسط الطلاب، ووجه رئيس بالحرص على تقديم خدمة جيدة للطلاب والطالبات، 
وفتح رئيس الجامعة حوارا مع الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات التعليمية والغذائية.

وأوضح  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المدينة الجامعية ترعى وتحتضن طلاب الجامعة وتسعي لتقديم كافة الخدمات لهم على أعلى مستوى، وكذلك تسعي الجامعة لأن يكون مطعم المدينة الجامعية على أعلى مستوى وهناك دعم مستمر لتقديم  الخدمات الغذائية بكفاءة ، بداية من طريقة إعداد الطعام وصولا الي تقديم وجبة متكاملة مطابقة لمعايير جودة الغذاء ، وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلبة .


واكد رئيس الجامعة خلال جولته  الطلاب على  اهمية تحصيل العلم والمعرفة والاستفادة القصوى من كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم سواء التعليمية أو الترفيهية ودعاهم إلى المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة سواء ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو ترفيهية، وعدم الاكتفاء بالدراسة وحدها، مشيرًا أنه تم وضع آليات للعمل بجدية من أول يوم دراسى والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان العملية التعليمية المدن الجامعية المدينة الجامعية

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