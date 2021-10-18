وكيل موازنة النواب: الدولة وفرت سبل الدعم للقطاع الخاص لسهولة سداد الضرائب

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القيادة السياسية ممثلة في وزارة المالية وفرت مختلف السبل التي تدعم وتيسير سداد الضرائب من قبل الممولين بالقطاع الخاص وذلك لمجابهة التهرب الضريبي ودعم أصحاب الأعمال والمشروعات بمختلف أحجامها.

و أضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك إرتفاعا ملحوظا في مؤشر الصادرات المصرية حيث يأتي ذلك نتيجة وضع الدولة لخطة استراتيجية فعالة ترتكز علي عدة عوامل منها تشجيع الصناعة المحلية وتحفيز المصدرين بشكل قوي علي التوسع في أنشطتهم التجارية والصناعية.

ولفت وكيل لجنة الموازنة، إلي وجود أزمة تضخم عالمية ولهذا تسعي الدولة إلي إلاعتماد علي تحفيز التصدير ومنح المُصدرين كافة سبل الدعم مما ينعكس بالإيجاب علي معدل النمو الإقتصادي.

وتابع النائب: كما نسعي لتحصيل كافة المستحقات الضريبية من الشرائح المستهدفة لتعظيم إيرادات الدولة مما يسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة.

وكانت قد أعلنت الحكومة من خلال وزارة المالية إطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لدعم القطاع الخاص ومساندته علي التعافي والانطلاق في ظل استمرار جائحة كورونا .

بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع صدي البلد علي نسخة منه، عن صرف 8مليارات جنيه ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية وسداد مستحقات الشركات من إجمالي 23مليار جنيه ضمن مخصصات دعم المصدرين في الموازنة العامة للدولة .

ذكر التقرير أن الحوافز المساندة للقطاع الخاص تتضمن منح تيسيرات ضريبية لسداد المتأخرات الضريبية علي الممولين وإطلاق برنامج مبسط للمحاسبة الضريبية خصوصا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث سيتم سداد ضرائب مقطوعة ومحددة بحسب حجم الأعمال وإعادة التقييم بعد 5سنوات تالية .

أشار التقرير الي وجود مخططا استراتيجيا لإعادة رسم السياسات الضريبية بما في ذلك التيسير علي الممولين وقطاع الأعمال علي تقديم اقراراتهم الضريبية المميكنة و تسريع وتيرة دمج الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية وتوفيق أوضاعه وشموله برعاية الحكومة ودعمها .

أوضح التقرير أن وزارة المالية ستركز بصورة كبيرة علي منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI والذي جري تطبيقه مطلع الشهر الجاري، ومتابعة كافة الإجراءات الجمركية والرسائل الواردة أو الصادرة إلكترونيا وهو ما يساعد في تيسير حركة التجارة الدولية و دعم اكبر للمستثمرين والصناعات المغذية والتجميعية كصناعة وتجميع السيارات و غيرها .