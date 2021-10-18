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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مدرسة أبوخطوة بالبحيرة بدون معلمين .. والأهالي: أنقذوا أبناءنا

صدى البلد

اشتكى عدد كبير من أهالي طلاب مدرسة ابوخطوة للتعليم الأساسي التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة من عدم وجود مدرسين بالمدرسة بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية.
 

وأضاف الاهالي في شكوى لموقع صدى البلد ان المدرسة تعاني من عجز شديد في الكادر التعليمي مما أدى الي تراجع مستوى أبنائهم يوما بعد يوم ما دفع البعض لتقديم العديد من الشكاوى لمقر الوزارة بالمحافظة دون جدوى.
 

وعلم صدى البلد أن المدرسة لا يوجد بها سوى 3 مدرسين بالمرحلة الابتدائية و2 في المرحلة الاعدادية بالإضافة لـ3 من معلمي الفصول لجميع المراحل، علمًا بأن المدرسة يدرس بها أكثر من 520 طالبا بالمرحلتين مقسمين لـ 409 طلاب بالمرحلة الابتدائية و 111 طالبا بالمرحلة الاعدادية .
 

وتحتوى المدرسة على 7 فصول دراسية للمرحلة الابتدائية و3 للمرحلة الاعدادية بدون وجود معلمي رياضيات وعلوم وانجليزي ونشاطات وألعاب مع عدم وجود حجرة تطوير " حاسب آلي " لتنمية مهارات الطلاب .
 

ويستغيث الأهالي برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومحافظة البحيرة لحل عجز المدرسين في اسرع وقت ممكن.
 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة مدرسة ابوخطوة للتعليم الأساسي مركز دمنهور

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