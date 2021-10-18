فضيحة جديدة.. ترامب يمثل أمام المحكمة العليا في نيويورك

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بشهادته في إطار دعوى مدنية رفعها محتجون يزعمون أنهم تعرضوا لاعتداء من قبل حراسه في عام 2015، حسبما قال محامي للمتظاهرين في مؤتمر صحفي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال بنيامين ديكتور، المحامي الذي طلب شهادة ترامب في القضية المستمرة منذ فترة طويلة، إن ترامب جلس لشهادة مسجلة بالفيديو صباح الاثنين في برج ترامب في وسط مانهاتن.

وأمرت قاضية المحكمة العليا في نيويورك، دوريس جونزاليس، ترامب الأسبوع الماضي بالجلوس لحضور الإفادة المسجلة على شريط فيديو.

ورفعت مجموعة من المتظاهرين الدعوى في عام 2015، زاعمين أن حراس أمن ترامب هاجموهم أثناء تظاهرهم خارج برج ترامب في سبتمبر 2015 بسبب تصريحات ترامب آنذاك بأن المهاجرين المكسيكيين مجرمون ومغتصبون.

وقال خلال خطاب ألقاه في 16 يونيو أعلن فيه ترشيحه: “إنهم يجلبون المخدرات، يجلبون الجريمة، إنهم مغتصبون”.

ولم يرد المتحدث باسم ترامب، تيلور بودويتش، على الفور على طلب للتعليق.