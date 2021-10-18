أرسنال يخطف تعادلا مثيرا 2-2 من كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق أرسنال مع كريستال بالاس بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على “ ملعب الإمارات” في ختام منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج التسجيل لـ ارسنال في الدقيقة التاسعة، لكن فريقه تراجع بشكل ملحوظ بعد الهدف، ليهدد لاعبو كريستال بالاس مرماهم بشكل كبير، لكن شباك “ الجانرز” ظلت نظيفة، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق أوبا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك كريستيان بينتيكي التعادل لـ كريستال بالاس في الدقيقة 50، أعقبه إدوارد بهدف ثان في الدقيقة 73.

وقبل نهاية المباراة، تمكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت من تسجيل هدف التعادل لـ ارسنال في الدقيقة الأخيرة، ليتقاسم الفريقان لنقاط المباراة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ارسنال للنقطة 11 في المركز الثاني عشر، ورصيد كريستال بالاس للنقطة الثامنة في المركز الرابع عشر.