عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: النبي كان له حلاق يدعى أبو جهم والمهنة ليست حراما

حلق الشعر
حلق الشعر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل مهنة الحلاقة حرام شرعا ؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن مهنة الحلاقة ليست حرام في الإسلام، منوها أن النبي كان له حلاق ويدعى "أبو جهم" وكان يحلق شعر النبي، وكان الصحابة يتكالبون على شعر النبي.

وتابع:  سيدنا خالد بن الوليد، أخذ خصلة من شعر النبي ووضعها في العمامة الخاصة به ليدخل بها في المعارك، ويقول "أنتصر بها في كل معركة ببركة شئ من رسول الله".

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي لا حرمة في الحلاقة ، منوها بأن مهنة الحلاقة لها أصول وقواعد وكثير من المسلمين يعملون فيها، بل أنها تجمل الرجال، حتى سموا الحلاق قديما "المزين".


حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن مهنة الكوافير ليس حرامًا؛ لأن بها نساء تخدم نساء ورجالٌ كذلك أيضًا.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « سيدة تعمل كوافيرة وتريد أن تعلم ابنها هذه المهنة فهل هذا حلال؟»، عبر فيديو تم بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذه السيدة إذا أرادت تعليم ابنها هذه المهنة معها في كوافير للنساء، وكان نيتها أن يصبح حلاقً للرجال عندما يكبر؛ كان حلالًا.

وتابع المفتي السابق أن عمل الابن الصغير مع أمه على هذا النحو يكسبه خبرة؛ تجعله مقتنًا لعمله فيما بعد، مختتمًا: " لا مانع من ذلك بشرط أن تكون نيتها العمل فيما بعد كوافير للرجال، ويشب هو أيضًا على ذلك".

مهنة الحلاقة هل مهنة الحلاقة حرام شرعا النبي حلاق الصحابة شعر النبي

ترشيحاتنا

أول تعليق من هنا شيحة على أزمة شقيقتها حلا.. فيديو

ذكرى المولد النبوي الشريف.. أمور عظيمة تحيي بها ميلاد المصطفى

السيسي يبحث مع ميركل الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي

الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول بينها أمريكا وفرنسا وألمانيا

فييرا: الدوري المصري صعب.. والزمالك استحق التتويج باللقب

رئيس رابطة الأندية عن إقامة لقاء القمة بالدفاع الجوي: «خطأ مطبعي» ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حب الرسول الكريم.. طقوس احتفالات الدول العربية بذكرى المولد النبوي

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

كارمن سليمان تطرح كليب أغنية لمعلوماتك .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

اﻟﻤﺰﻳﺪ