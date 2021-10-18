رئيس رابطة الأندية عن إقامة لقاء القمة بالدفاع الجوي: «خطأ مطبعي» ..فيديو

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن جميع مباريات الدوري في موعدها دون تأجيل بما فيها لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وأضاف دياب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" اليوم أعلنا عن مواعيد 8 أسابيع فقط، وسنعلن عن مواعيد باقي المباريات الخاصة بالدوري الممتاز عقب مشاركة مصر بكأس الأمم الإفريقية".

وتابع :" الزمالك حدد ملعبي القاهرة والدفاع الجوي لاستضافة مبارياته، ومباراة الأهلي والزمالك ستقام على استاد القاهرة، وما أعلن عن إقامتها بالدفاع الجوي خطأ مطبعي".

وأكد :" تم الاتفاق مع الأندية على خوض المسابقة بشكلها الطبيعي رغم الظروف الصعبة، وسنعمل على انجاح الموسم وخروجه بشكل مميز ولا علاقة للاعبي الكرة بإقامة الانتخابات، لم نستبعد أي ملعب بسبب النقل التليفزيوني".

وأتم :" جميع المباريات ستقام في حضور الجماهير بالأعداد المتفق عليها، وسيتم تحديد سعر التذكرة خلال الفترة المقبلة".



