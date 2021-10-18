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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. فيلم ريش يسئ لمصر.. قبلات أحمد الفيشاوى وزوجته تثير الجدل

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

قبلات أحمد الفيشاوى وزوجته تثير الجدل في مهرجان الجونة .. شاهد
أثار الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل حالة من الجدل فى أول ظهور لهما خلال اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائى أثناء عرض فيلم “قمر 14”.

نسرين طافش تهاجم أديل : لا أحب سماع أغانيها
هاجمت الفنانة نسرين طافش المطربة العالمية أديل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتويتر.

وقالت نسرين طافش على انستجرم : "بمناسبة انو اغنية اديل الجديدة انتشرت كالنار في الهشيم خطرلي قول هالكلمتين انا بعمري ما سمعت غنية لأديل كاملة الا وغيرت المحطة فورا او وققت الغنية اللي طلعت بشكل عشوائي على اليوتيوب من كيمة الطاقة السلبية اللي فيها”.

أشرف زكي: السيسي أول رئيس يهتم بالفنانين.. وطلبت زيادة أسعار تذاكر السينما
عقد اليوم، المؤتمر الصحفي لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، بحضور المرشحين من الأعضاء ونقيب الممثليين الدكتور أشرف زكي.

 

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر
أثار  فيلم “ريش” والذى يشارك ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي حالة من الجدل الواسع،  حيث اتهمه البعض بأنه عمل يسيء إلى مصر.

وقرر بعض النجوم وعلى رأسهم الفنان شريف منير الانسحاب من عرض الفيلم بعد فترة قصيرة  من مشاهدته، واصفا الفيلم بأنه يسيء إلى مصر.

منهم السقا ولبلبة.. تعرف على ضيوف برنامج "هنيدي شو"
طرحت الشركة المنتجة لبرنامج “هنيدى شو”، البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه يوم الجمعة المقبل، حيث كشف البرومو عن مجموعة النجوم الذين يستضفهم محمد هنيدى.

وظهر فى البرومو، أحمد السقا ومصطفى قمر وأشرف عبد الباقى ومدحت العدل والمخرج سعيد حامد والفنان داود حسين والفنانة لبلبة وشريف منير وباسم سمرة وشرين عادل ومحمد محمود وسميحة أيوب وأيمن بهجت قمر وهاني رمزى.

وظهر محمد هنيدى فى البرومو أيضا وهو يستعيد بعض ذكريات أفلامه إلى جانب تجسيد بعض المشاهد على الهواء مثل مشهد سميحة أيوب فى فيلم “تيته رهيبة”.

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة
قرر عدد من المبدعين والنجوم الانسحاب من عرض فيلم “ريش” امس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والذى تستمر دورته الخامسة حتى الخميس المقبل.

ويأتي قرار انسحاب النجوم والمبدعين من الفيلم نتيجة رؤيتهم للعمل، بأنه مسيء إلى مصر حيث يظهر عديد من الجوانب السلبية في المجتمع ويركز عليها بشكل رئيسي ولا يلقى الضوء على أي جوانب إيجابية.

احمد الفيشاوي ندى الكامل نسرين طافش اشرف زكي فيلم “ريش” محمد هنيدي

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