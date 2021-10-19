المبادرة الرئاسية للتخلص من فيروس سي تاريخية..كل المعلمين في الجامعة حصلوا على لقاح كورونا.. ويعلق على إجبار طبيب لممرض بالسجود لكلب.. أبرز تصريحات رئيس جامعة عين شمس

محمود المتيني: المبادرة الرئاسية للتخلص من فيروس سي تاريخية

جامعة عين شمس: 100% نسبة حضور الطلاب..ولدينا إصابات بـ كورونا بين العاملين

ليست جريمة.. تعليق رئيس جامعة عين شمس على إجبار طبيب لممرض بالسجود لكلب



قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنه المبادرة الرئاسية للتخلص من فيروس سي تاريخية، مضيفا أن مصر قدمت إنجازا حقيقيا في ملف فيروس سي.

وأضاف محمود المتيني، أن القيادة السياسية اتخذت قرارا قويا وجرئ من أجل مساعدة المصريين على التخلص من فيروس سي، لافتا إلى أن البلهارسيا بمفردها لا تؤدي إلى فشل كلوي.

وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن مريض فيروس سي لا بد أن يقوم بمرجعات دورية وبصورة مستمرة.

وأكمل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن فيروس بي لديه علاجات ولكنه غير منتشر في مصر.

فيما كشف الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، برنامج زراعة الرئة، قائلا :"فريق من المتبرع الحي بالرئة تلقي تدريبات في اليابان".

وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن المتبرع الحي غير القريب هو الذي يدخل ضمن تجارة الأعضاء، مستدركا أن 50 % من المتبرعين بالكلى غير أقارب وأحياء.

وأكمل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أنه من الممكن أن نعيد النظر في المادة التي تتيح التبرع من غير الأقارب في حالة وجدنا البديل، لافتا إلى أنه 90% نسبة النجاح في زراعة الأعضاء في مصر.

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن التعليم في كليات الطب المصرية هو الأفضل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك نقص شديد في الأطباء في الغرب.

وأضاف محمود المتيني، أن الأخطاء الطبية وارد وله قواعد منظمة، لافتا إلى أن لم نر في العالم طبيب يذهب للنيابة العامة بسبب مضاعفات طبية ويطلق عليه خطأ طبي.

وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن لا توجد جريمة في الغرب بسبب عملية طبية خطأ، مستدركا أن هناك جهات معينة في الغرب تحقق مع الأطباء وليس النيابة العامة.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن تصنيع الدواء في مصر بدأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مضيفا أن الدولة تسعى لتوطين صناعة الدواء الجديدة في مصر.

وأضاف المتيني، أن مصر لديها طموحات كبيرة من أجل تصدير الأدوية، لافتا إلى أن مدينة الدواء تضم كيانات الأدوية الجديدة.

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إننا بدأنا منذ أكثر من أسبوع العام الدراسي الجديد في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن عدد الطلاب 200 ألف طالب، و 25 ألف طالب في دراسات عليا.



وأضاف المتيني، أن الحضور بنسبة 100% في العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن كل المعلمين في الجامعة حصلوا على التطعيم بنسبة 100%، و 40% من الطلاب.



وتابع، أنه لن يسمح الدخول للجامعة لمن لم يحصل على التطعيم، ومستمرون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا.

علق الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، على واقعة إجبار طبيب لـ ممرض على السجود لكلب بجامعة عين شمس.

وقال محمود المتيني، إنه :"حدث مؤسف ومش عايز اتكلم فيه، ولا يمكن الدفاع عن ما حدث"، متابعا أنه يمكن وصف ما حدث بأنه خطأ سلوكي وليس جريمة ولا نضعها تحت بند جريمة وكل الاحترام للقضاء.

تساءل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لماذا لا يتم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة فهذا عمل عظيم ويثاب الإنسان عليه.



وأضاف محمود المتيني ، أن الإعلامي أحمد موسى ساهم بشكل كبير في الدفع نحو تطبيق قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، لافتا إلى أنه لا توجد أي مشكلة دينية في نقل الأعضاء.



وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن مشكلة نقل الأعضاء مرتبطة بالثقافة لدى المصريين، والمريض سيوقع أرغب أو لا أرغب في المستشفى للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.



وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن عام 2011 عطل ملف نقل الأعضاء من المتوفين، مشيرا إلى أن لدينا 30 مركز للكلى و14 مركز للكبد زراعة ونقل الأعضاء في مصر.



وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن هناك توافق مع الأزهر والكنيسة على شرعية نقل الأعضاء من المتوفين، المتبرع المتوفى لا يوجد حد أدنى للسن.



وأكمل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أنه ساعات بسيطة متاحة لنا لزرع الأعضاء من لحظات نقلها، وماكينات حديثة ومتطورة تساهم في نقل الأعضاء وحفظها من دول لأخرى، لافتا إلى أن الكبد من أسهل الأعضاء التي يتم نقلها وزراعتها.