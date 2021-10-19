سيف الجزيري: كنت أتمنى المشاركة ضد الأهلي..وضغط المباريات بمصر أكثر من تونس

قال سيف الجزيري، لاعب فريق الزمالك، إنه وزملائه يفكرون ويطمحون التتويج بأفريقيا ولكنهم يخوضون كل مباراة على حدى ولا يشكل اسم الخصم أي فارق لهم.

وأضاف الجزيري، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي:"كنت أشعر أنني جاهزًا للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي خلال المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق ولكنه قرار الجهاز الفني، وخضت المباراة التالية أمام طلائع الجيش وسجلت هدفًا".

وتحدث الجزيري، عن الفارق بين الدوري المصري والتونسي بقوله:"ضغط المباريات في الدوري المصري أكثر فنخوض مباراة كل 3 أيام وهناك قد نخوض مباراة واحدة خلال الأسبوع".

مواعيد مباريات الزمالك :

الجولة الأولى: الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر الحالي باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الثانية: طلائع الجيش والزمالك يوم الأحد ٣١ أكتوبر باستاد برج العرب في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الثالثة: الزمالك والأهلي يوم الجمعة ٥ نوفمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي في الثامنة مساءً.

الجولة الرابعة: الإسماعيلي والزمالك يوم الجمعة ١٩ نوفمبر باستاد الإسماعيلية في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة الخامسة: الزمالك والبنك الأهلي يوم الإثنين ٢٢ نوفمبر باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم الخميس ٢٥ نوفمبر باستاد بتروسبورت في الخامسة والنصف مساءً.

الجولة السابعة: المقاولون العرب والزمالك يوم الثلاثاء ٢١ ديسمبر المقبل باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك وغزل المحلة يوم السبت ٢٥ ديسمبر باستاد القاهرة في الخامسة والنصف مساءً.

يذكر أن الزمالك توج بالدوري الممتاز، في الموسم الماضي وذلك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه.