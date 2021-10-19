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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

محمود الليثي يكشف سر ارتدائه بدلة مرسوم عليها الراحل سمير غانم

محمود الليثي
محمود الليثي

كشف الفنان محمود الليثي في تصريح خاص لصدى البلد سبب ارتدائه جاكيت مرسوما عليه الفنان الراحل سمير غانم .

 

وقال محمود الليثي : "الراجل دة قابلته مرة في  snl بالعربي ، كان ساعتها لسه متشهرناش ومحدش لسه عرفنا كان في منتهي التواضع والجمال".

 

تابع :" فضل يتكلم معايا ساعتين؛ راجل جميل الله يرحمه؛ وهي طقت في دماغي اني اعمل لافته لطيفة له  ، كانت بمثابه كوميديان ينعي كوميديان اخر هذا ما كان في قلبي وقتها ".

 

نشر الفنان محمود الليثي ، صورا جديدة من على الريد كاربت لمهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

 

وظهر ببدلة كلاسيكية مرسوم عليها صورة للراحل سمير غانم، وكتب: "من قلبي سلاماً الى "أبو الكوميديا" اللي اتعلمنا منه واللي ضحكنا في طفولتنا وشبابنا .. ستظل موجوداً في قلوبنا ❤️".

 

محمود الليثي: كباتن الزعتري فيلم سوري تحفة

 

قال الفنان محمود الليثي، إن هناك عمليات تطوير لـ الأفلام التى تعرض فى مصر، موضحًا أن هذا الأمر يسعده كثيرًا.

 

 

وأضاف محمود الليثي، خلال حواره ببرنامج " راجل و 2 ستات" المذاع على قناة أون أي، تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن ما يعرض فى مهرجان الجونة يحتوى على ثقافات وأفكار مختلفة.

 

وأشار إلى أنه شاهد فيلم سوري تحفة، يسمى "كباتن الزعتري" ويتحدث عن مجموعة من لعيبة الكرة من اللاجئين بـ سوريا والموجودين فى الأردن، ويمارسون اللعبة التى يحبونها ويصلون لـ حلمهم، فهؤلاء الأبطال قاموا باللعب والوصول لـ العالمية وتمكنوا من تحقيق حلمهم رغم الظروف التى يعانون منها.

 

ولفت إلى أن هذا الفيلم حقيقي، ووثائقي.

قال الفنان محمود الليثي ، إن وضع صورة الفنان سمير غانم على ظهر ملابسه في مهرجان الجونة السينمائي عبارة عن رسالة حب وامتنان للراحل سمير غانم ، مؤكدا أنه كان أبو الكوميديا .

وأضاف محمود الليثي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، تعلمت من الفنان سمير غانم الكثير أثناء تقديم مشاهدي أمامه وبسبب رسم الابتسامة علي وجوه المصريين ، مؤكدا أن جميع الفنانين تفاجأوا من الصورة وقاموا بالتقاط الصور معها وكنت سعيد جدا بذلك .

وأوضح محمود الليثي ، أن الفنان سمير غانم هو اسطورة الكوميديا، مؤكدا ان سمير غانم لن تكرره الأيام ولم يأتي مجال الفن بكوميديان مثله لأنه له أسلوبه وطريقته الخاصة .

محمود الليثي الفنان محمود الليثى تصريح خاص لصدى البلد سمير غانم الفنان الراحل سمير غانم

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