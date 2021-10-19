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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محمود عبدالعزيز يتألق من مهرجان الجونة

صدى البلد

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة من مهرجان الجونة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و تألق كريم محمود عبد العزيز بأطلالة مميزة بالبدلة ، مما حازت علي اعجاب متابعية.

كريم محمود عبد العزيز: بلوك لمن بتجاوز معي على السوشيال ميديا.. خاص

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و كان قد كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن الطريقة التي تعامل فيها مع من يتجاوزوا على السوشيال ميديا.

 

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد":  من يتحاوز أقوم بعمل له بلوك دون نقاش، فأنا لا اعرف من وراء هذه الشاشة او كيف هى نفسيته".


وعلى جانب اخر كان قد علقوالفنان كريم محمود عبد العزيز، على حادث الحريق الذي اندلع  بمهرجان الجونة السينمائي وأكد انه لم يؤثر على المهرجان.


وعلق خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، على الحريق مازحًا: «حادث إيه؟ محصلش حاجة.. مفيش حاجة».


وأوضح كريم محمود عبدالعزيز أن مهرجان الجونة أصبح من أكبر المهرجانات الدولية بالوطن العربي، معلقًا: «حاجة تشرف ومتحمس لمشاهدة كل الأفلام المصرية».

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