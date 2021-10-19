السعودية: الصحة توجه نصائح عاجلة لمواطنيها بشأن كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبد العالي؛ أن المملكة تجاوزت مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها، حيث انخفضت الحالات الحرجة والإصابات الناجمة عن كورونا كوفيد-١٩، وارتفاع حالات التعافي.

وقال العبد العالي ، في تصريحات صحفية له: " تشهد المملكة حالياً في مختلف مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، تناقص وبشكل ملحوظ أعداد مرضى كورونا، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حالياً في عدد محدود من هذه المستشفيات.

وأكد على استمرار الصحة في القيام بأعمال الرصد والمراقبة لمستجدات فيروس كورونا، لافتاً إلى جاهزية الصحة وقدرتها على التعامل مع أي تطور للجائحة ، حيث تواصل الوزارة تنفيذ الخطط كافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.

فيما ، دعا الجميع إلى المحافظة على ما تحقق من منجزات ومكتسبات في المملكة خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن تحسن الوضع الوبائي وانخفاض الاصابات أسهما في تخفيف الإجراءات الاحترازية، وهو ما يتطلب منّا جميعاً مواصلة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذه المرحلة، حيث إن الجائحة لاتزال قائمة ومتحورات الفيروس موجودة.

وشد علي ضرورة الاستمرار في التقيد بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة حيث تُعد هذه الأماكن بيئة صالحة لانتقال الفيروسات، مع أهمية تطهير الأيدي، وتجنب ملامسة الأسطح الملوّثة، وضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع كافة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.

ونصح الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).