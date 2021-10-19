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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية ترصد فيديو بـ"الفيس بوك" بالعثور على "حمير" مذبوحة بالشرقية ..ما القصة؟

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن العثور على دواب "حمير" مذبوحة بالشرقية.

 

كانت أجهزة الوزارة رصدت تداول مقطع فيديو عبر الـ"فيس بوك" يتحدث فيه أحد الأشخاص عن عثوره على دواب مذبوحة عدد (2) حمار منزوعة الجلد "مسلوخة" بجانب إحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.

 

بالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه سائق – مقيم بدائرة المركز، كما تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين سائق – تاجر دواب "حمير" ، مقيمان بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول.

 

وبمواجهته إعترف بقيامه بالاشتراك مع الثانى بالإتجار فى الدواب "الحمير"، وأضافا أنه بنفوق (2 دابة) قاما بسلخ جلودهما لبيعها وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع.

 

بمراجعة الجهات البيطرية المختصة بالشرقية ، أفادت بأن الدابتين نافقتين ولم يتم ذبحهما وكاملين الأعضاء.

بسؤال القائم على نشر مقطع الفيديو، قرر أنه حال عودته لمسكنه فوجىء بوجود جثامين الدابتين ، فقام بتصوير مقطع الفيديو وبثه لاعتقاده بأنه سيتم تقطيعهما وبيعهما بالأسواق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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