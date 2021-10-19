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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال حافل من الجماهير لـ بيج رامي فور وصوله مطار القاهرة

صدى البلد

استقبلت الجماهير النجم العالمي رامي السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» بطل مستر أوليمبيا 2021، في  القاهرة، بعد أن نجح في التتويج باللقب خلال النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا، مرتين متتاليين، بعد أن توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

 

وتزين مطار القاهرة بصور بيج رامي استعدادا لاستقبال مستر أولمبيا.


وأعَّد فريق كوسكواد، الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي، استقبالا خاصا؛ احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في أكبر وأعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.


وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من الصاله باستقلاله أتوبيسا مكشوفا، سيتجول به في شوارع القاهرة.


ومن المنتظر أن يقام حفل تكريم كبير لبيج رامي خلال فعاليتي أولمبيا مصر للهواة والمحترفين المقرر إقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة بيج رامي الشباب والرياضة مطار القاهرة وزارة الشباب

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