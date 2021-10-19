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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو عدو سيدة على السكة الحديد خلف قطار بالغربية

أرشيفية
أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله ابنتيها وتمت إعادة الطفلتين سالمتين.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله ابتيها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أكتوبر الجارى وحال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى المحطات بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وأثناء تواجد إحدى المواطنات (مقيمة بالغربية) بالمحطة وبصحبتها نجلتيها (الأولى سن 8 سنوات والثانية سن 10 سنوات) لاستقلال القطار قام بالتحرك قبل تمكنها من الركوب، وحاولت اللحاق بالقطار إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

وعقب وصول القطار إلى (المحطة التالية) قامت مجموعة من الركاب بتسليم الطفلتين للخدمات الأمنية المعينة بالمحطة، بعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين ، وقامت باستلام نجلتيها ، عقب إتخاذ الإجراءات القانونية.

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