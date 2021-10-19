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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : نحرص على المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على المشاركة بالمشاريع القومية التنموية والمبادرات الرئاسية التى تهدف لتنمية المجتمع المحيط وتطوير الوطن  .

صرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بأن جامعة حلوان تحرص علي المشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل و المشاركة في مشروعات تنمية الصعيد ، تأكيدا علي دور الجامعة في تنفيذ سياسات الدولة والتي تهدف لخدمة المواطن ورفع مستوي معيشته.

ومن هذه المشاريع نظمت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة حلوان تدريب للصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في محافظات الصعيد. 

يأتي مشاركة كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

ويعد التدريب استكمالا للتعاون المشترك بين الكلية وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر والذي بدأ بتنفيذ برنامج تدريبي علي الصيدلة الإكلينيكية لصيادلة الوزارة، وتتفيذا لخطة الكلية الاستراتيجية في التعاون الوثيق مع الجهات الخدمية مثل وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها وحرص الكلية علي تقديم التعليم المستمر لخريجي كليات الصيدلة من جميع الفئات.

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جدير بالذكر أنه قد قام  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بزيارة المطعم المركزي بالجامعة يرافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومحمد نصر أمين عام الجامعة، وأمناء الجامعة المساعدين وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد سيادته خلال الزيارة  مراحل إعداد الطعام المختلفة، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.

وقال إن هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية تأتي في إطار الحرص علي الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وارتداء العاملين للكمامات وتوزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع الازدحام.

المشروعات القومية كلية الصيدلة التأمين الصحي المبادرات الرئاسية أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني الدكتور ممدوح مهدي جامعة حلوان

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