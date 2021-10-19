للمرة الأولى منذ الصيف.. روسيا تفرض قيودا صحية بموسكو بسبب كورونا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، بفرض السلطات الصحية في روسيا قيود صحية بالعاصمة موسكو، حيث تكون هي الأولى من نوعها منذ الصيف بسبب زيادة حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 ألفا و740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 8 ملايين و607 آلاف و752 إصابة.

كما شهدت روسيا زيادة قياسية في عدد الوفيات جراء تفشي كورونا، حيث تم تسجيل 1015 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء انتشار كورونا إلى 225 ألفا و325 شخصا.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن الإصابات الجديدة سُجلت في جميع المناطق الروسية البالغ عددها 85 منطقة، لافتا إلى أن 23 ألفا و426 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و404 آلاف 481 شخصا.

وأوضح المركز الروسي لمتابعة جائحة كورونا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات اليومية بواقع 5700 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ3220 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 2955 إصابة.