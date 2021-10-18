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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعليق عمل بعثتها.. واشنطن: سياسة الناتو تجاه روسيا لن تتغير

نيد برايس
نيد برايس

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن سياسة حلف الناتو تجاه روسيا لن تتغير بما في ذلك الانفتاح على الحوار.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "سياسة الناتو تجاه روسيا تبقى ثابتة، إنها تتمثل في القوة وتحديد العدوان الروسي والرد عليه مع إبقاء الباب مفتوحة أمام حوار ملموس".

وأشار برايس مع ذلك إلى أن التعليقات بشأن قرار روسيا وقف عمل بعثتها لدى الناتو يجب طلبها من الحلف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، فو وقت سابق من اليوم الاثنين، إن لديها شرطاً أساسياً لتطبيع العلاقات مرة أخرى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب تعليق روسيا عمل بعثتها لدى الحلف وقطع الاتصالات معه.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الخارجية الروسية إن الشرط الأساسي لتطبيع العلاقات بين موسكو والناتو يتمثل في تخلي حلف شمال الأطلسي عن النهج الهادف إلى "ردع روسيا".

وقال أندريه بيلووسوف نائب رئيس الوفد الروسي في اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة اليوم:"يجري تعزيز القدرات العسكرية وتنشيط التحركات العسكرية لدول الناتو على حدود روسيا".

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وأضاف:"من الواضح أنه لطالما لم يتخل الحلف من النهج الهادف إلى ردع روسيا، لطالما سيبقى التعاون والحوار معهم أمرا صعبا

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن قرار موسكو تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي في موسكو أشار لافروف إلى أن قرار تعليق عمل البعثة الدائمة الروسية لدى الحلف تم اتخاذه ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

وتابع الوزير أن روسيا تنهي عمل بعثة الاتصال التابعة للناتو في موسكو، شأنها شأن عمل المكتب الإعلامي للحلف الذي تم تأسيسه سابقا لدى سفارة مملكة بلجيكا في موسكو.

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