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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هادي الباجوري: قمر 14 مختلف عن فيلم هيبتا وهذا سبب تسميته

أبطال فيلم قمر 14
أبطال فيلم قمر 14 في المؤتمر الصحفي

أقيم اليوم مؤتمر صحفي لفيلم قمر 14 بعد عرضه أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وحرص على التواجد بالمؤتمر عدد من أبطال وصناع العمل وهم أحمد الفيشاوي، خالد أنور، ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري.

قال هادي الباحوري إن فيلم قمر ١٤ واحد من الاعمال التي تمنى ان يفعلها وكان متحمس لها جدا.

وعن سبب تسميته قمر 14 قال": إن القمر يؤثر على انفسنا ليله اكتماله فكنت أحب أن أخرج القصة في شكل هل القمر يؤثر على قراراتنا ليلة تمامه.

قال هادي الباجوري إن فيلم قمر 14 مختلف تماما عن هيبتا وليس هناك مبرر يقول إننا مادام قدمنا أعمال رومانسية أن نتوقف ولا نخوض التجربة مرة أخرى، والعمل 5 قصص ولكن في النهاية هناك ربط درامي بينهم.

أبطال فيلم قمر 14 في المؤتمر الصحفي 

وعن الممثلين المشاركين وسبب انجذابهم للقصة قال هادي": ان الابطال اقتنعوا بالعمل واحبوا القصص رغم صغر المشاهد بينهم، وكانوا صادقين في تقديم مايقدموه للجمهور لذلك المشاعر وصلت للناس.

وكان قد عرض امس الاثنين، الفيلم المصري “قمر ١٤” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وحرص على التواجد عدد كبير جدا من النجوم بالاضافة الي ابطال الفيلم

وكان قد كشف الفنان خالد النبوي عن شخصيته في فيلمه الجديد "قمر 14" عن طريق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر "خالد النبوي" جلسة تصوير من كواليس المسلسل، وعلق: "مراد فهمي، فيلم قمر 14، صيف 2021".

فيلم "قمر 14"، بطولة النجوم" أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.

قمر 14 هادي الباجوري احمد الفيشاوي مهرجان الجونة ياسمين رئيس

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