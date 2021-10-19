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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

رئيس جامعة طنطا يستقبل
رئيس جامعة طنطا يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، العالم الجليل الدكتور الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وذلك على هامش مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير في التربية بعنوان "أسس التربية الخلقية فى كتابات الإمام العز بن عبدالسلام" للباحث عبد اللطيف محمد احمد خضر .

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية المشاركة المتميزة للعالم الجليل الدكتور أسامة الأزهرى، والذى يعد أحد علماء الأزهر الشريف البارزين على مستوى الوطن العربى وقامة علمية مرموقة تحظى باحترام وتقدير من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها.

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كما أشاد بموسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" للدكتور أسامة الأزهرى والتى تتكون من 10 أجزاء فى 10 مجلدات، والصادرة من مكتبة الإسكندرية، والتى تعتبر أول قاعدة بيانات وافية عن الأزهر، واحتوائها على أخبار نادرة عن شخصيات أزهرية كثيرة خلال القرن الماضى.

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من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهرى عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة بجامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، معربا عن فخره واعتزازه لتواجده داخل جامعة طنطا العريقة للمرة الثانية.

رئيس جامعة طنطا مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أسامة الأزهري الشئون الدينية مناقشة الرسالة

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