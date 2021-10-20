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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفتيات المغرب..أسعار ومواصفات فولكس فاجن بولو موديل 2021

لفتيات المغرب..أسعار
لفتيات المغرب..أسعار ومواصفات فولكس فاجن بولو موديل 2021

تحظى سيارة فولكس فاجن الجديدة على حب الكثير من الفتيات التي تعشق السيارت ذات الحجم الصغير، بسبب إنتاجها لفئة الهاتشباك التي تلقى رواجا كبيرا في جميع انحاء العالم، وخاصة في سوق المغرب .

 

ويضم السوق المغربى العديد من الإصدارات الشيقة لفئة الهاتشباك، ومن بينها الأيقونة الجديدة " بولو " موديل 2021 .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيل وأسعار السيارة فولكس بولو موديل 2021 بالسوق المغربية للسيارات .

 

تتمتع السيارة فولكس بولو موديل 2021 بمحرك سعة 1000 سي سي تنفس طبيعي، يعطي قوة 80 حصان، وعزم دوران 93 نيوتن.متر، ويتصل مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، واخر أوتوماتيكي الأداء.

زود طراز بولو موديل 2021  بشريط LED متصل للمصابيح الأمامية مع تقنية الهالوجين، أما من الخلف جاءت بمصابيح LED خلفية ايضا، وتأتي السيارة بكلمة بولو مكتوبة تحت شعار فولكس فاجن بعرض الشنطة الخلفية.

حيث تأتي بشاشة وسطية جديدة بمقاس 9.2 بوصة، كما انها اصبحت تأتي بشاشة عدادات رقمية بالكامل وتبدأ بمقاس 8 بوصة في النسخ القياسية وتأتي بمقاس 10.25 بوصة في النسخ الأعلى تجهيزا.

تشتمل على كثير من عناصر الأمن والسلامة ومنها  إنها تحتوي على نظام كشف النقط العمياء، بالإضافة إلى وسائد هوائية امامية ووسائد هوائية جانبية، تحتوي على نظام التحكم الإلكتروني بالثبات وضوء عند المنعطفات.

يبلغ طول السيارة فولكس بولو موديل 2021 حوالي 4057 ملليمتر، أما عرضها فيبلغ 1751 مليمتر، تحتوي هذه السيارة على صندوق سعة 300 لتر، ويبلغ وزن هذه السيارة حوالي 1058 كيلو جرام، تحتوي على خزان الوقود سعته 52 لترا.

أسعار فولكس فاجن بولو موديل 2021 في المغرب:

الفئة الأولى Trend line بسعر 154 ألف درهم.

الفئة الثانية Comfort بسعر 167 ألف درهم.

الفئة الثالثة Fashion Edition بسعر 184 ألف درهم.

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