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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عزوز رئيسا لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة

صدى البلد

فاز الدكتور علاء عزوز برئاسة هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمدة عامين وتم انتخاب ثلاث نواب لرئيس الهيئة هم: “جميل كيليانى من تونس، وخالد شركى من المغرب، وقُطيبة حمود من المملكة العربية السعودية”، وانتخاب أيسينور ديمير من تركيا مُقررًا.

 

يأتى ذلك خلال اجتماع فعاليات الدورة الخامسة والعشرون لهيئة الغابات والمراعي في إقليم الشرق الأدني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة 90 عضوا من ٢٧ دولة، فضلا عن ممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية.


وشارك بالحضور في الجلسة كل من نائب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) ووزير الزراعة والغابات السودانى، ووزير الأمن الغذائى الباكستانى ومدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 

وكان د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ترأس وفد مصر المشارك في اجتماع الدورة الخامسة والعشرون لهيئة الغابات والمراعي لمنطقة الشرق الادنى والتي تستمر لمدة ثلاثة ايام

الإرشاد الزراعى وزارة الزراعة الزراعة هيئة الغابات والمراعي الغابات عزوز

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