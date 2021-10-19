أشرف سنجر: السيسي قدم نموذجا لرئيس يسعى للسلام وعدم المتاجرة بمصائر الشعوب..فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية، أن علاقة مصر مع الدول الأوروبية مبنية على احترام القانون الدولي وحسن الجوار.



وأكد سنجر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في زياراته المتعددة لقبرص واليونان يأتي باعتبار أن الدولتين تعدان أصواتًا داعمة لمصر للدفاع عن قضاياها في أوروبا.



وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر مستعدة للتعاون مع كل الدول، وأن الرئيس السيسي قدم نموذجًا لرئيس يرغب في السلام والبعد عن الدماء، والمتاجرة في مصائر الشعوب.



ولفت إلى أن بعض الصحف العالمية تحدثت عن دور متميز للسياسة التي يقوم بها الرئيس السيسي باستخدام دبلوماسيات متعددة؛ لضمان الأمن في منطقة المتوسط؛ مشيرًا إلى أن هذا الأمر من ثمار السياسة التي أدركنا صحتها الأن، وقام بها الرئيس منذ 7 سنوات مضت.