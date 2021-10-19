عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف سنجر: السيسي قدم نموذجا لرئيس يسعى للسلام وعدم المتاجرة بمصائر الشعوب..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية، أن علاقة مصر مع الدول الأوروبية مبنية على احترام القانون الدولي وحسن الجوار.


وأكد سنجر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في زياراته المتعددة لقبرص واليونان يأتي باعتبار أن الدولتين تعدان أصواتًا داعمة لمصر للدفاع عن قضاياها في أوروبا.


وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر مستعدة للتعاون مع كل الدول، وأن الرئيس السيسي قدم نموذجًا لرئيس يرغب في السلام والبعد عن الدماء، والمتاجرة في مصائر الشعوب.


ولفت إلى أن بعض الصحف العالمية تحدثت عن دور متميز للسياسة التي يقوم بها الرئيس السيسي باستخدام دبلوماسيات متعددة؛ لضمان الأمن في منطقة المتوسط؛ مشيرًا إلى أن هذا الأمر من ثمار السياسة التي أدركنا صحتها الأن، وقام بها الرئيس منذ 7 سنوات مضت.

ترشيحاتنا

تنتشر بسرعة كبيرة.. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا أشد فتكا من متحور دلتا

حقوق النبي على أمته .. تعظيمه وتصديق نبوته والتخلق بأخلاقه

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للأرملة الذهاب الى الأفراح في فترة العدة ؟.. الإفتاء تجيب

مانشستر سيتي يتقدم على كلوب بروج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

عودة مبهرة.. مهرجان GoodWood للسرعة يعلن مواعيده الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

راتبه 3 مليون دولار.. فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

بالقانون.. زيادة 10% على الأجر الأساسي للعاملين بهذا النوع من الشركات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

فيديو

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

فيديو جراف.. أحمد رزق.. لماذا انسحب الفنانون من فيلم ريش أثناء عرضه

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ