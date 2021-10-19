لا وفيات جديدة.. الكويت تسجل 32 إصابة بـ كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 412403.

وذكرت الصحة الكويتية أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبقى إجمالي عدد حالات الوفاة عند 2458 حالة.

وتم تسجيل 63 حالة شفاء من تداعيات كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409407.

وأكدت الصحة الكويتية أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.27%.

وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 7، فيما وصل المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 538، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كورونا إلى 17 حالة.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 16397، ليصبح مجموع الفحوصات 4618526، مشيرة إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 20ر0 %.